Марина Барсук: судья «на миллион», которую поддержали олигархи, - СМИ

СМИ рассказали о работнице Северного апелляционного хозяйственного суда Марине Барсук, члены семьи которой якобы стали долларовыми миллионерами.

Вот что пишет о Марине Барсук издание Антикор (цитируем):

«Марина Барсук до 2021 года носила фамилию Дидиченко, и ее можно назвать одной из самых известных судей Украины. На уровне не меньше, чем, скажем, печально известный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Звездой она стала благодаря своей сговорчивости и умению принимать решения в пользу того, кто больше платит. Сейчас женщина работает в Северном апелляционном хозяйственном суде, хотя ее карьера могла и должна была завершиться еще в 2015 году.

Тогда журналисты обнаружили аудиозаписи, на которых народный депутат Сергей Алексеев обсуждает со своей помощницей суммы в тысячи долларов для судьи Дидиченко за вынесение правильного решения по делу в отношении «Укрсоцбанка». Решение в конце концов было принято именно такое, которое было выгодно для нардепа, а судья, несмотря на скандал, не получила никакого наказания. Тандем судьи Дидиченко и депутата Алексеева продолжился в 2016 году, когда последний хотел прибрать к рукам здание «Химнефтемашпроекта» на бульваре Леси Украинки в Киеве. Речь шла о помещении общей площадью 6049 кв. м, принадлежавшем предприятию по ипотечному договору. Судебный спор рассматривала коллегия из родного для Марины Дидиченко Северного апелляционного хозяйственного суда.

По невероятному стечению обстоятельств в 2019-2020 годах отец Марины Дидиченко — Анатолий Яковенко, длительное время работавший в Генеральной прокуратуре Украины, был помощником того же народного депутата Сергея Алексеева — на платной основе.

Однако, не только работой с нардепом Алексеевым известна судья Марина Дидиченко. Куда большую славу ей принес суд по делу о праве собственности на Полтавский ГОК со стороны корпорации олигарха Константина Жеваго. Долгое время четыре оффшорных компании, которые связывали с Игорем Коломойским и Павлом Фуксом, пытались отсудить ГОК у Жеваго, и в 2021 году судья Дидиченко вынесла решение не в пользу владельца яхты с неприятной буквой Z на палубе. Комизм ситуации состоит в том, что в 2021 году Марина Дидиченко вышла замуж за адвоката Виктора Барсука, много лет работавшего в юридической фирме FCLEX, обслуживавшей Жеваго. Получается, что жена и муж вроде бы стояли по разные стороны от олигарха. По крайней мере, в начале супружеской жизни.

До Дидиченко Виктор Барсук был женат на народном депутате от партии «Батьківщина» Анжелике Лабунской. Она более 20 лет сотрудничает с владельцем корпорации Ferrexpo Константином Жеваго. Он же долгое время был главным спонсором партии Юлии Тимошенко.

Сложно сказать посодействовал ли развод Виктора Барсука и Анжелики Лабунской его ненависти к Жеваго. Тем не менее, новая жена адвоката — судья Марина Дидиченко, которая взяла его фамилию, занимается рассмотрением дел, которые точно не идут на пользу олигарху. В частности, в 2021 году подсанкционный бизнесмен Павел Фукс через компанию ФК «Инвестохилс Веста» стал скупать долги разных предприятий. Одним из них оказался известный производитель шин «Росава», чьи мощности расположены в Белой Церкви Киевской области. «Росава» принадлежала Константину Жеваго, и именно судья Марина теперь уже Барсук была в числе судейской коллегии, рассматривавшей дело Фукса против Жеваго. По стечению обстоятельств, Павел Фукс в 2021 году был в числе гостей на свадьбе судьи Марины Барсук и адвоката Виктора Барсука. В качестве «алаверды» впоследствии супруги были приглашены на юбилей Фукса в стиле венецианского карнавала в Конча-Заспе.



Виктор Барсук известен не меньше своей жены-судьи. Во времена президентства Петра Порошенко он входил в юридический пул, обслуживавший народного депутата Александра Грановского. Нардеп даже пользовался автомобилями, принадлежавшими близким Барсуку лицам. Грановский тогда снискал славу «смотрящего» за прокуратурой, поэтому очевидно, что Виктор Барсук был вхож в прокурорские кабинеты.



Депутат Александр Грановский и адвокат Виктор Барсук

Напомним, отец судьи Марины в то время Дидиченко — Анатолий Яковенко — много лет работал в Генеральной прокуратуре. Последняя его должность в 2019 году — заместитель начальника Департамента — начальник управления надзора за соблюдением законов в местах предварительного заключения. Вероятно, именно прокурорские коридоры могли свести вместе Марину Дидиченко и Виктора Барсука. Анатолий Яковенко неплохо наработался в Генпрокуратуре, ведь за время работы разжился двумя домами в элитном Обуховском районе и четырьмя квартирами в Киеве. Сейчас он занимается разведением рыбы и арендует обширное водохранилище в Кировоградской области. Его жена и, соответственно, мать судьи Марины Барсук — Антонина Яковенко долгое время владела рыбным магазином «Дон маре» на столичном Харьковском массиве. Также она руководит компанией «Щедрый дачник» и в то же время является директором частного учебного заведения «Мамина школа» на Оболони в Киеве.

В декларации Марины Барсук, кроме квартир, гаражей и многочисленных авторских прав на имя мужа Виктора Барсука, можно увидеть новенький дом, общей площадью 222 квадратных метра. Речь идет о недвижимости в коттеджном городке «Коник». Закрытая территория, выход к озеру, ландшафтный дизайн — словом, киевский Беверли-Хиллз. Этот дом вместе с земельным участком был приобретен в ноябре 2023 года, на второй год полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Коттеджный городок «Коник», где проживает судья Марина Барсук

Марина Барсук имеет двоих детей от предыдущих отношений. Младший из них — Вадим Дидиченко проживает в Лондоне. В соцсети LinkedIN сын судьи указывает, что получал образование в лондонском Albemarle Independent College.



Стоимость обучения в год в этом колледже составляет 27 000 фунтов. Парень учился по программе А-level и выбрал для себя три основных предмета — экономика, математика и география.



В 2023 году сын судьи Марины Барсук Вадим Дидиченко недолго работал менеджером в компании Alpha Capital Education, а в этом году успел потрудиться в юридической фирме Equity, партнером в которой был муж судьи, адвокат Виктор Барсук. Нелишне будет вспомнить, что именно в Лондоне сейчас проживает подсанкционный российско-украинский олигарх Павел Фукс, с которым дружат Барсуки.

Судя по декларации Марины Барсук, семья оплачивает проживание сына в Лондоне не из последних средств. Ведь только наличных денег у судьи почти полмиллиона гривен и 45 тысяч долларов. Ее муж, адвокат Виктор Барсук — долларовый миллионер, ведь он хранит наличными 600 000 долларов, 500 000 евро, 350 000 швейцарских франков и&am 1958 p;nbsp;2 млн гривен. Адвокатская работа, судя по указанным суммам, является удивительно прибыльной. Особенно если вспомнить, с какими клиентами работает Виктор Барсук. По данным СМИ, по меньшей мере с 2021 года он работает в офисе бизнесмена Игоря Коломойского.



Дополнил состояние семьи в 2023 году свекор судьи Николай Барсук. Он подарил супругам определенную вещь или имущество стоимостью 20 млн гривен.



В 2023 году информационное поле разорвала шокирующая новость о рекордной взятке, на которой поймали главу Верховного Суда Всеволода Князева. По данным НАБУ и САП, Князев вместе с другими судьями получили 1,8 млн долларов от Константина Жеваго за принятие решения в его пользу. Речь идет как раз о том деле по Полтавскому ГОКу, которое в свое время рассматривала судья Марина тогда еще Дидиченко.

Связи судейско-адвокатской семьи Барсуков — это яркий пример того, какой судебная система быть не должна. Трудно себе представить, чтобы где-нибудь, например, в Лондоне судья приглашала на свою свадьбу бизнесмена, дела которого ведет в суде. Также сложно понять, как украинский адвокат и бывший муж народного депутата мог заработать более 1 млн. долларов, не имея ни одного бизнеса, а исключительно за счет адвокатской практики.

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, судья Марина Барсук обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о давлении и вмешательстве в ее деятельность. Судью возмутили многочисленные публикации о ее связях с олигархами и ярком образе жизни. Марина Барсук жаловалась, что в материалах СМИ ее называют «карманной судьей» и «подружкой олигархов». По ее мнению, утверждения «судьи, связанные с олигархом» и «... у них (судей) есть определенная связь с определенными лицами, заинтересованными в результате рассмотрения дела...» необоснованные и не содержат ссылки на доказательства, на основании которых можно было бы прийти к таким выводам.

Доказательств этому действительно более, чем достаточно — присутствие олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского на судейско-адвокатской свадьбе. Рассмотрение дел, в которых они являются заинтересованными лицами. В конце концов работа мужа на одного из этих олигархов. Можно ли с таким багажом рассчитывать на то, что Марина Барсук как судья не будет иметь конфликта интересов и будет принимать решения незаангажированно? С большой долей вероятности — нет. Можно ли связать рост состояния семьи Барсуков с тем, с кем они дружат и в чьих интересах работают? Вероятно — да. И эта ситуация должна насторожить не только Высший совет правосудия, но и правоохранительные органы, которые поймали судью Князева на взятке, но почему-то закрывают глаза на многолетнее сотрудничество семьи Барсуков с олигархами и бизнесменами".