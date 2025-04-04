В мире активизировалась холера

В ВОЗ бьют тревогу. В прошлом году в мире сразу на 50% выросло число случаев холеры и смертей от этой заразы.
О ситуации поведал руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза.
По его словам, зафиксировано почти 810 тысяч случаев болезни и 5,9 тысяч ее жертв.
Указывается, что данные цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.
Он сказал: «Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в двадцать первом веке».
Добавляется, что c начала этого года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев холеры и 1,3 тысячи смертей.
Говорится: «Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после десяти лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости».
Ранее в Минздраве дали ответ на «холерный» вопрос.