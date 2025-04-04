В мире активизировалась холера

В ВОЗ бьют тревогу. В прошлом году в мире сразу на 50% выросло число случаев холеры и смертей от этой заразы.

О ситуации поведал руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза.

По его словам, зафиксировано почти 810 тысяч случаев болезни и 5,9 тысяч ее жертв.

Указывается, что данные цифры занижены, поскольку официальная отчетность остается неполной.

Он сказал: «Но даже эти цифры слишком высоки для холеры, болезни, которая распространяется через пищу или воду, зараженную бактериями, содержащимися в фекалиях. Такой болезни не должно быть в двадцать первом веке».

Добавляется, что c начала этого года в 25 странах было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев холеры и 1,3 тысячи смертей.

Говорится: «Холера продолжает поражать новые страны. В этом году Намибия сообщила о вспышке холеры после десяти лет отсутствия случаев заболевания. В таких странах, как Кения, Малави, Замбия и Зимбабве, которые ранее заявляли о прекращении вспышек, наблюдается всплеск заболеваемости».

Ранее в Минздраве дали ответ на «холерный» вопрос.