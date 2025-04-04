Рубио пообещал, что США не пойдут на уступки России

Государственный секретарь США Марко Рубио пообещал, что его страна не пойдет на уступки России. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как известно, в эти в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран НАТО, в котором впервые принимает участие американский госсекретарь.

Она сообщила: «Было подчеркнуто, что ничто об Украине без Украины, и, конечно, согласие Украины и Европы должно учитываться во всем, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Так что да, он дал нам гарантии на этот счет».

Ранее мы писали, что Рубио уверяет, что Трамп поддерживает НАТО.