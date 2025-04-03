Ученые объяснили, чем вредна жевательная резинка

Эксперты из университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) поведали о вреде жевательной резинки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна являться источником большого количества микропластика, попадающего в организм.

Добавляется, что всего за час жевания в слюну выделяется около 250 тысяч микрочастиц пластика, причем основная их масса попадает в организм уже в первые двадцать минут.

Во время эксперимента использовался метод автоматизированной рамановской спектроскопии.

В опыте участвовал подопытный, который жевал резинку в течение часа, а ученые каждые две минуты брали образцы его слюны.

Оказалось, что синтетические полимеры, входящие в состав большинства жевательных резинок, активно выделяют микропластик при контакте со слюной.

Сказано: «Основа жевательной резинки обычно содержит синтетические компоненты, аналогичные тем, что используются в производстве пластиковых изделий».

Хотя производители утверждают, что эти материалы обеспечивают долгий вкус и приятную текстуру, ученые предупреждают, что в составе могут присутствовать вещества, используемые в автомобильных шинах, пластиковой упаковке и даже столярном клее.

Сообщается, что долгосрочное влияние микропластика на здоровье человека пока до конца не изучено, но исследователи связывают его наличие с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей и возможным воздействием на репродуктивную систему.

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