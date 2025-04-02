Некоторым украинским водителям разрешили ездить по полосе общественного транспорта

С 1 апреля в Украине изменили некоторые Правила дорожного движения. Сделал это Кабинет министров.

Об изменениях поведал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, водителям мотоциклов и мопедов разрешили ездить по полосе общественного транспорта.

Отмечается, что исключения составляют мотоциклы с боковым прицепом, мотоколяски и трехколесные транспортные средства.

Сообщается, что подобные изменения преследуют следующие цель: уменьшить пробки в больших городах, ведь двухколесный транспорт сможет свободнее передвигаться по дорогам; повысить уровень безопасности мопедистов и мотоциклистов и других участников дорожного движения при движении в плотном трафике; гармонизировать законодательство нашей страны с практиками стран ЕС, где подобное решение уже давно успешно действует во многих странах.

Резюмируется, что инициатива внести изменения в ПДД принадлежит Департаменту патрульной полиции.

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