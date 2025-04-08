Выявлен еще один вред одиночества для женщин

Эксперты из Сиднейского университета в Австралии обнаружили еще один вред одиночества для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у женщин, сообщающих о длительном чувстве одиночества, риск раннего ухода из жизни повышен на 15%.

В опыте участвовали 57 тысяч женщин в возрасте от 48 до 55 лет.

Сперва специалисты собрали данные о психическом здоровье и социальной жизни испытуемых, а потом приступили к наблюдению. В течение пятнадцати лет они фиксировали все летальные исходы среди добровольцев.

Оказалось в итоге, что у женщин, которые за пятнадцатилетний период ни разу не пожаловались на одиночество, риск смерти составлял 5%, но вот у подопытных, которые регулярно чувствовали себя одинокими, вероятность преждевременного ухода их жизни возрастала в три раза и достигала 15%.

Была установлена и зависимость между продолжительностью чувства одиночества и риском смерти: чем дольше женщины ощущали себя одинокими, тем выше была вероятность сокращения их жизни.

Говорится: «В среднем возрасте женщины с большей вероятностью сталкиваются с серьезными физическими, психологическими и социальными изменениями, такими как менопауза, выход на пенсию и отъезд детей из дома. Все это может повлиять на то, насколько женщина чувствует себя социально активной».

Резюмируется, что одиночество уже давно связывают с различными неблагоприятными последствиями для здоровья, включая сердечнососудистые заболевания, диабет, депрессию.

Ранее китайцы выявили неожиданный вред от одиночества.