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Новости > Британцы поведали о пикантном вреде всем известного лекарственного средства

Британцы поведали о пикантном вреде всем известного лекарственного средства

Агата Кловская
08.04.25 13:57
248
Британцы поведали о пикантном вреде всем известного лекарственного средства

Эксперты из университета Брунеля в Лондоне (Великобритания) поведали о пикантном вреде парацетамола. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его высокие дозы способны накапливаться в организме и оказывать токсическое воздействие, которое снижает количество активных сперматозоидов у мужчин.

Увы, по словам ученых, количество сперматозоидов у мужчин по всему миру неуклонно снижается. Так, всего за одно поколение этот показатель сократился на 60%.

До 2000-го года специалисты говорили о снижении мужской фертильности на 1% в год, но в последнее время темпы удвоились.

Британцы информируют, что молодые мужчины сталкиваются с проблемами фертильности почти в три раза чаще, чем представители старших поколений, что отражается на демографии: рождаемость в стране «упала» ниже уровня воспроизводства населения.

Говорится, что причиной ухудшения мужской фертильности может быть прием парацетамола.

Выдвинута версия, что в сочетании с другими химикатами, нарушающими работу гормональной системы, парацетамол способен накапливаться в организме и оказывать длительное токсическое воздействие, снижая количество сперматозоидов.

Проведенные опыты подтвердили эту связь: у мышей, которым вводили парацетамол и пересаживали ткань яичек плода, наблюдалось снижение выработки тестостерона.

Сообщается, что снижение мужской фертильности связывают и с другим популярным обезболивающим – ибупрофеном, который может снижать уровень тестостерона и препятствовать выработке спермы.

Резюмируется: «Влияние эндокринных разрушителей – это проблема, которая беспокоит всех хороших врачей. Конечно, этот фактор не снизит фертильность у всех мужчин – важную роль также играют генетика и образ жизни».

Ранее ученые объяснили, чем вредна жевательная резинка.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, парацетамол, мужчины

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