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Новости > Эколог предупредил о последствиях изменения климата для Украины

Эколог предупредил о последствиях изменения климата для Украины

Агата Кловская
08.04.25 13:40
176
Эколог предупредил о последствиях изменения климата для Украины

Интенсивное изменение климата оказало сильное влияние и на Украину. Некоторые последствия будут ощутимы только в далеком будущем. Об этом рассказал академик НАН, эколог и геоботаник Яков Дидух в интервью РБК-Украина.

«Некоторое влияние от изменения климата на растительность прослеживается быстро. Например, в 2019-20 годах не было нормальной зимы и растения сразу отреагировали на это. Мы тогда зафиксировали, где и какие растения цвели зимой. Кроме того, есть среднесрочные изменения и есть те, последствия которых почувствуем в далеком будущем», — сказал он.

По словам эколога, повышение среднегодовой температуры на 2-2,5 градуса является катастрофой для растительного мира Украины. Он подчеркнул, что это приведет к тому, что около 30% природных группировок претерпят изменения или потеряют свою структуру.

«Часть их может „сместиться“ в более влажные места, а тем, которым некуда перемещаться, например в высокогорье Карпат или болотах, исчезнут», — объяснил академик НАН.

Эколог отметил, что рододендрон («красная рута»), который растет на высокогорье украинских Карпат, вряд ли исчезнет. Он считает, что площади этого растения сократятся, но ему еще есть куда «отступить».

Также Дидух ответил на вопрос, за сколько лет среднегодовая температура может повыситься на 2,5 градуса. Он обратил внимание на то, что прогнозируют климатологи.

«Климатологи приводят различные сценарии. В основном считают, что это может произойти уже после 2050 года. Но при повышении среднепланетарной температуры суша нагревается быстрее, чем океаны. Растения противодействуют изменению климата, они пытаются выжить и не сразу реагируют на такие изменения. При этом опосредованное влияние климата на растения через изменение почвообразующих процессов, запасов влаги гораздо сильнее, чем прямое изменение температурного режима», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого Дидух напомнил, что изменение климата не является только повышением температуры. Он добавил, что большое значение имеет количество осадков и их распределение.

«Эти осадки влияют на почвообразующие процессы, химические, микробиологические процессы, другие характеристики почвы. Собственно климат — это триггерный механизм, который запускает многие процессы развития экосистем», — заявил академик НАН.

Эколог рассказал, что изменение лесных экосистем может запаздывать на десятки-сотни лет. По его словам, травяные растения среагируют быстрее.

«Факты климатических изменений мы уже наблюдаем: в Карпатах интенсивно усыхают ельники, на Полесье — сосновые леса, из-за ухудшения условий роста болезнями поражается ясень. Сотни южных видов продвигаются на север, и лишь единицы северных — на юг», — резюмировал эколог.

Напомним, в ООН назвали неожиданное последствие глобального потепления для детей.

Тэги: Украина, экология

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