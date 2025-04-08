Цены на нефть могут рухнуть до 40 долларов

Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне 62 долларов за баррель и 58 долларов до декабря 2025 года и на уровне 55 долларов и 51 доллар до декабря 2026 года. При «экстремальных» сценариях цена на нефть Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters во вторник, 8 апреля.

В компании предполагают, что экономика США избежит рецессии благодаря значительному снижению тарифов, которое должно вступить в силу 9 апреля.

Во-вторых, предложение из восьми стран ОПЕК+ умеренно вырастет с двумя увеличениями добычи на 130 000-140 000 баррелей каждое в июне-июле.

Однако в Goldman Sachs отметили, что по типичному сценарию рецессии в США и их базовому сценарию ОПЕК, по оценкам, цена на нефть марки Brent снизится до 58 долларов до декабря 2025 года и 50 долларов до декабря 2026 года соответственно.

Цены на нефть, вероятно, превысят их прогноз при условии очень резкого разворота в тарифной политике, добавили в компании.

При «экстремальных» сценариях, когда торговая война разгорается, а поставки увеличиваются, Goldman Sachs прогнозирует падение Brent ниже 40 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

«В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением глобального ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, которые могли бы дисциплинировать поставки из стран, не входящих в альянс, мы оцениваем, что нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель в конце 2026 года», — сказали аналитики.

Глобальный рынок нефти пережил потрясения в последние сессии, поскольку эскалация торговой войны со стороны администрации Дональда Трампа и противодействие со стороны некоторых других экономик, включая Китай, повысили риски рецессии и препятствия для потребления энергии.

Напомним, цены на нефть продолжают быстро снижаться.