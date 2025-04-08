Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Цены на нефть могут рухнуть до 40 долларов

Цены на нефть могут рухнуть до 40 долларов

Александр Панько
08.04.25 15:23
170
Цены на нефть могут рухнуть до 40 долларов

Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть Brent и WTI будут на уровне 62 долларов за баррель и 58 долларов до декабря 2025 года и на уровне 55 долларов и 51 доллар до декабря 2026 года. При «экстремальных» сценариях цена на нефть Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель. Об этом пишет Reuters во вторник, 8 апреля.

В компании предполагают, что экономика США избежит рецессии благодаря значительному снижению тарифов, которое должно вступить в силу 9 апреля.

Во-вторых, предложение из восьми стран ОПЕК+ умеренно вырастет с двумя увеличениями добычи на 130 000-140 000 баррелей каждое в июне-июле.

Однако в Goldman Sachs отметили, что по типичному сценарию рецессии в США и их базовому сценарию ОПЕК, по оценкам, цена на нефть марки Brent снизится до 58 долларов до декабря 2025 года и 50 долларов до декабря 2026 года соответственно.

Цены на нефть, вероятно, превысят их прогноз при условии очень резкого разворота в тарифной политике, добавили в компании.
При «экстремальных» сценариях, когда торговая война разгорается, а поставки увеличиваются, Goldman Sachs прогнозирует падение Brent ниже 40 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

«В более экстремальном и менее вероятном сценарии с замедлением глобального ВВП и полным сворачиванием сокращений ОПЕК+, которые могли бы дисциплинировать поставки из стран, не входящих в альянс, мы оцениваем, что нефть Brent упадет чуть ниже 40 долларов за баррель в конце 2026 года», — сказали аналитики.

Глобальный рынок нефти пережил потрясения в последние сессии, поскольку эскалация торговой войны со стороны администрации Дональда Трампа и противодействие со стороны некоторых других экономик, включая Китай, повысили риски рецессии и препятствия для потребления энергии.

Напомним, цены на нефть продолжают быстро снижаться.

Тэги: нефть

Комментарии

Статьи

04.04.25 10:12

Торговая война Трампа: первые последствия

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.04.25 16:31

Американские войска могут покинуть Восточную Европу, — СМИ

08.04.25 16:26

В мире выросло число смертных казней

08.04.25 15:38

Иммунолог из США составила список продуктов против старения

08.04.25 15:04

Бразилия отменяет безвизовый режим для граждан Австралии, Канады и США

08.04.25 14:52

Энергетики опровергли неприятные слухи

08.04.25 14:45

Выявлен еще один вред одиночества для женщин

08.04.25 14:37

Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды

08.04.25 13:57

Британцы поведали о пикантном вреде всем известного лекарственного средства

08.04.25 13:40

Эколог предупредил о последствиях изменения климата для Украины

08.04.25 16:31

Американские войска могут покинуть Восточную Европу, — СМИ

08.04.25 10:46

Премьер Канады оценивает условия для отправки миротворцев в Украину

08.04.25 09:48

В Британии озвучили новые детали плана по контингенту в Украине

07.04.25 11:35

ООН назвала удар по Кривому Рогу самым массовым убийством детей за все время войны

07.04.25 09:32

Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

04.04.25 15:37

Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

04.04.25 13:41

Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня

04.04.25 10:40

Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий

04.04.25 09:58

В Днепре в автомобиле подорвали чиновника и его жену

04.04.25 09:37

Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ

02.04.25 13:46

Синоптик рассказала, когда в Украине снова… пойдет снег

02.04.25 09:25

Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

02.04.25 16:25

В Киеве временно закроют несколько станций метро

02.04.25 15:37

В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией

02.04.25 14:43

Минобороны предложило альтернативу демобилизации

02.04.25 11:07

Некоторым украинским водителям разрешили ездить по полосе общественного транспорта

02.04.25 13:15

Озвучен текущий дефицит финансирования потребностей на восстановление в Украине

02.04.25 14:28

Ученые объяснили, чем вредна жевательная резинка

02.04.25 10:15

В детском саду Львова малыши подхватили кишечную инфекцию

03.04.25 11:08

Министр финансов США анонсировал скорое подписание ресурсной сделки с Украиной

Фото и Видео
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
В самом центре Киева взорвался автомобиль
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди