Американские войска могут покинуть Восточную Европу, — СМИ

В Минобороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из стран Восточной Европы — Румынии и Польши. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщает NBC News со ссылкой на информацию шести американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Утверждается, что речь идет о части подразделений из 20 тысяч военнослужащих, которых администрация бывшего американского президента Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после вторжения России.

«Цифры еще обсуждаются, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, отправленных Байденом», — говорится в статье.

По словам европейских чиновников, если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты отказываются от своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу.

В свою очередь старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс заявил, что россияне «оценят сокращение вооруженных сил США как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться в Европе различными способами по всему спектру».

Напомним, Трамп рассказал, куда хочет отправить американских миротворцев.