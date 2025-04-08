Энергетики опровергли неприятные слухи

В «Укрэнерго» опровергли слухи о том, что в Украине вновь будут отключать электричество. Такую информацию назвали недостоверной.

Сообщается: «Никаких мер ограничения в настоящее время не применяется».

При этом подчеркивается, что по причине похолодания потребление электроэнергии в нашей стране существенно возросло.

Так, многие потребители используют электрообогреватели, радиаторы, кондиционеры.

Кроме этого, из-за завершения отопительного сезона некоторые теплоэлектроцентрали прекратили работу.

Добавляется, что данная ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что приводит к низкой эффективности работы солнечных электростанций.

Сказано: «В таких условиях, просим всех потребителей (как бытовых, так и бизнес) уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8-00 до 21-00. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему».

Ранее мы писали, что в ЕС продолжает расти потребление газа.