В детском саду Львова малыши подхватили кишечную инфекцию

Во Львове произошло ЧП. О нем информирует департамент по вопросам гражданской защиты местной ОВА.

Сообщается, что накануне, во вторник, 1 апреля, были госпитализированы пять малышей дошкольного возраста. Они попали во Львовскую областную инфекционную больницу с кишечными инфекциями.

Уточняется: «Двух детей госпитализировали с первичным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция» и трех детей с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Медики говорят, что их состояние оценивается как средней тяжести.

Добавляется, что все малыши посещали один из частных детсадов Львова.

Информируется, что пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Уже начато эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий.

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