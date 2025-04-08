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Новости > Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды

Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды

Агата Кловская
08.04.25 14:37
194
Мадонна и Элтон Джон закопали топор войны после десятилетий вражды

Известная американская певица Мадонна и британский музыкант Элтон Джон публично объявили о примирении после многолетнего конфликта. Знаменитости положили конец вражде и поделились совместным кадром в сети.

«Война» между звездами продолжалась более 20 лет. Однако на днях исполнители все же нашли общий язык и снова отзываются с позитивом друг о друге. Как пишет издание The Guardian, примирение артистов произошло за кулисами шоу Saturday Night Live, где Элтон Джон выступал вместе с Бренди Карлайл. Мадонна первой сделала шаг к примирению, поскольку пришла на шоу коллеги, после чего решила поздравить его за кулисами.

«Мы наконец-то закопали топор! Я ходила на выступление Элтона Джона на SNL на этих выходных!», — сообщила в своем Instagram исполнительница и опубликовала совместное фото с Элтоном Джоном.

В своем посте в соцсетях звезда сцены поделилась, что в течение десятилетий ей было больно признавать, что «тот, кем она восхищалась, публично выражал свою неприязнь к ней как к деятелю культуры». Однако именно музыкант первым попросил прощения у женщины. Знаменитости даже намекнули на творческое сотрудничество и заинтриговали поклонников возможным дуэтом.

«Когда я встретилась с ним, первое, что вылетело из его уст, было: „Прости меня“, и стена между нами упала. Прощение — это мощный инструмент. За считанные минуты мы обнимались. Потом он сказал, что написал для меня песню и хочет сотрудничать. Это было так, будто все вернулось на круги своя!», — добавила Мадонна.

Вражда между звездами началась еще в 2002 году, когда артист раскритиковал композицию коллеги «Die Another Day», назвав ее «худшей песней о Бонде». Впоследствии он усугубил ситуацию, когда возмутился, что Мадонну номинировали за «лучшее живое выступление» на Q Awards-2004, и обвинил ее в использовании фонограммы. В 2012 году знаменитость назвал певицу «ярмарочной стриптизершей», а также заявил, что ее карьера завершена.

Для Мадонны такие высказывания музыканта были оскорбительными. Она много лет не общалась с ним и не принимала его извинения. Этот конфликт был болезненным для артистки еще и потому, что в юности Элтон Джон был для исполнительницы кумиром, а его творчество — источником вдохновения.

«Я помню, когда я была в старших классах, я как-то сбегала из дома, чтобы увидеть выступление Элтона вживую в Детройте! Это было незабываемое выступление, которое помогло мне понять преобразующую силу музыки. Его выступление, когда я была в старших классах, изменило ход моей жизни», — вспомнила артистка.

В ответ на пост Мадонны Элтон Джон еще раз публично извинился перед коллегой за свой «большой рот». А также поблагодарил ее за ее вклад в борьбу с ВИЧ/СПИДом.

«Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше огорчает раскол в нашем мире в настоящее время», — написал музыкант в соцсетях.

Напомним, Элтон Джон рассказал о серьезных проблемах со здоровцем.

Тэги: Элтон Джон, Мадонна

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