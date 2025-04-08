Иммунолог из США составила список продуктов против старения

Известный иммунолог из США Хелен Мессье поведала, как отстрочить старение. Она составила список полезных продуктов.

По ее словам, этому способствуют продукты, богатые пищевыми волокнами и антиоксидантами, среди которых – ягоды, зеленый чай, какао, апельсины, яблоки, гранат, вишня, брокколи и виноград с кожурой.

Специалисты рассказала, что четырьмя столпами долголетия являются ранняя диагностика заболеваний, борьба с воспалением в организме, развитие умственной и физической выносливости, а также забота о сердечнососудистом и метаболическом здоровье.

Указывается, что наиболее важными привычками для сохранения молодости выступают ежедневная физическая активность, качественный сон, контроль стресса, общение и полноценное питание.

Говорится, что в рационе людей, желающих продлить здоровые годы жизни, обязательно должна присутствовать растительная пища.

Сказано, что при этом потреблению девяти продуктов нужно уделить особое внимание.

Ранее ученые уже установили, что замедлить возрастные изменения могут зеленый чай, какао, ягоды, апельсины, яблоки и виноград с кожурой, гранат, вишня, брокколи.

Информируется, что в таких продуктах мало сахара и жиров, однако они богаты полезными пищевыми волокнами и антиоксидантами.

Добавляется, что к последним относятся растительные вещества, которые защищают клетки от повреждения нестабильными молекулами – свободными радикалами.

Подчеркивается, что для долголетия важен сбалансированный рацион, в который входят как ягоды, так и орехи, бобовые, цельное зерно и белок.

Ранее профессор из Австралии рассказал, в каком возрасте человек резко стареет.