Появился свежий доклад Amnesty International. В нем сказано, что в мире выросло число смертных казней.

В 2024-м году их было сразу 1 634, что на 32% больше показателя 2023-го года.

Добавляется, что число смертных казней во всем мире за прошлый год достигло рекордных показателей с 2015-го года.

Сообщается, что больше всего их состоялось в странах Ближнего Востока.

Так, на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию пришелся 91% всех зафиксированных случаев.

При этом Ирак увеличил этот показатель почти в четыре раза, а Саудовская Аравия в два раза.

Впрочем, следует уточнить, что число стран, в которых исполняются смертные приговоры, осталось на минимальном уровне за всю историю наблюдений: высшую меру наказания применили лишь в пятнадцати государствах.

Информируется, что данные из Китая, Северной Кореи и Вьетнама в доклад не включены, так как информация о смертных казнях в этих странах засекречена.

Кроме этого не удалось получить точные сведения из Сирии и Палестины.

Ранее Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили оккупанты.