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Новости > Украина импортировала 800 миллионов кубометров газа в этом году

Украина импортировала 800 миллионов кубометров газа в этом году

Александр Панько
04.04.25 14:05
173
Украина импортировала 800 миллионов кубометров газа в этом году

В 2025-м году Украина купила уже 800 миллионов кубометров газа. Об этом информирует «Нафтогаз».

Сказано о том, что в результате обстрелов была потеряна часть добычи газа, поэтому приоритетная задача сейчас заключается в восстановлении поврежденных объектов и возобновление добычи до начала следующего отопительного сезона.

Добавляется, что в 2025-м году было восемь таких атак.

В связи с этим продолжается импорт газ для компенсации потерь и формирования достаточных резервов.

Также сообщается, что продолжается работа с правительством и международными партнерами по поиску возможностей для финансирования необходимых объемов газа на следующую зиму.

Ранее были названы главные поставщики газа в ЕС.

Тэги: газ, общество, экономика, новости Украины

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