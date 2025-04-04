Украина импортировала 800 миллионов кубометров газа в этом году

В 2025-м году Украина купила уже 800 миллионов кубометров газа. Об этом информирует «Нафтогаз».

Сказано о том, что в результате обстрелов была потеряна часть добычи газа, поэтому приоритетная задача сейчас заключается в восстановлении поврежденных объектов и возобновление добычи до начала следующего отопительного сезона.

Добавляется, что в 2025-м году было восемь таких атак.

В связи с этим продолжается импорт газ для компенсации потерь и формирования достаточных резервов.

Также сообщается, что продолжается работа с правительством и международными партнерами по поиску возможностей для финансирования необходимых объемов газа на следующую зиму.

Ранее были названы главные поставщики газа в ЕС.