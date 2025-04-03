В Украине увеличили возможности бронирования

Правительство в Украине увеличило возможность бронирования работников критической коммунальной инфраструктуры до 75%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

«Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процент бронирования в 75% поможет уменьшить кадровый дефицит в коммунальной сфере. Эти критически важные изменения инициированы для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения.

В ведомстве отметили, что речь идет о специалистах, которые обеспечивают теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов. Благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильно работать и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Также для таких предприятий смягчены требования к критериям относительно размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

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