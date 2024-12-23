Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект превзойдет человека

Американский миллиардер Илон Маск дал пугающий прогноз в своей социальной сети Х. Бизнесмен предрек, что скоро искусственный интеллект превзойдет человека.

Он написал: «Все более вероятно, что искусственный интеллект превзойдет интеллект любого человека к концу 2025-м года и, возможно, всех людей к 2027-2028-м годам».

Толстосум добавил: «Вероятность того, что искусственный интеллект превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030-му году составляет 100%».

Ранее состояние Маска резко выросло.