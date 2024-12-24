Американцы рассказали, как стареют зубы

Эксперты из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) узнали о зубах нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось установить, как с возрастом зубы теряют прочность.

В ходе опыта ученые проанализировали атомный состав зубной эмали.

Говорится, что эмаль преимущественно состоит из минералов, расположенных в повторяющихся структурах, которые в десять тысяч раз уже человеческого волоса.

Во время исследования американцы изучили образцы эмали зубов людей в возрасте 22 лет и 56 лет с помощью атомно-зондовой томографии, позволившей получить трехмерную карту каждого атома в тестовом материале.

Было в итоге установлено, что в наружном покрытии зубов пожилых людей содержится больше ионов фторида, который часто встречается в питьевой воде и зубной пасте.

Сообщается, что фториды призваны делать зубную эмаль прочнее, восполняя естественную утрату минералов, но, при этом, оказалось, что с возрастом частицы вещества постепенно замещают белковые структуры, из-за чего оболочка зубов становится более хрупкой.

Резюмируется, что требуется продолжить изучение структуры зубной эмали, чтобы лучше понимать процессы изменения ее твердости в ходе жизни.

Ранее был озвучен необычный способ отбелить зубы.