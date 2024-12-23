В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП – пострадали тринадцать человек

В населенном пункте Долина в Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

В аварии пострадали тринадцать человек, в том числе один ребенок. Их госпитализировали.

Сообщается следующее: «19-летняя водитель Jaguar, жительница Львовской области, совершая обгон попутного транспортного средства, не убедилась в безопасности маневра, и нарушила ПДД: пересекла сплошную линию дорожной разметки. После этого она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с микроавтобусом, которым управлял 25-летний житель Ивано-Франковской области».

Водителей правоохранители уже проверили на состояние опьянения, оба оказались трезвыми.

Водителя Jaguar задержали. Возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 УК Украины).

Ранее в Кривом Роге произошло громкое ДТП – пострадали десятки людей.