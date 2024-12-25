Кремль отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной, — ISW

Россия продолжает настаивать на том, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на требованиях, выдвинутых Москвой во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Агрессор отказывается от любых компромиссов, несмотря на значительное освобождение территорий украинскими войсками. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики отмечают, что высокопоставленный российский чиновник повторил условия российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.

Во вторник 24 декабря она заявила, что Россия открыта к компромиссам в переговорах с Украиной, но будет строго придерживаться условий, которые она изложила во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. Матвиенко добавила, что РФ не отступит от этих условий «ни на йоту».

Условия, выдвинутые, в ходе в Стамбуле гласили, что:

— Украина будет постоянно нейтральным государством, которое не сможет вступить в НАТО;

— на украинскую армию налагаются ограничения, аналогичные тем, которые были наложены Версальским договором на Германию после Первой мировой войны. Численность ВСУ ограничивается до 85 тысяч солдат.

Требования России в Стамбуле в основном представляли собой более подробные версии требований, которые Путин выдвигал за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения в 2022 году, включая «демилитаризацию» и нейтралитет Украины.

Аналитики подчеркнули, что Матвиенко повторяет требование Путина, которое он высказал на «Прямой линии» 19 декабря. Другие высокопоставленные чиновники, вероятно, выступят в ближайшие недели с аналогичными заявлениями для внутренней и иностранной аудиторий.

В ISW продолжают считать, что активизация риторики российских чиновников, которые произносят условия Путина, отражают уверенность российского диктатора в том, что он сможет победить Украину в военном отношении. Это происходит несмотря на колоссальные потери, которые Украина нанесла российским войскам.

Напомним, украинцы назвали условия для начала переговоров с Россией.