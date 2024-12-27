Австралийцы объяснили, почему полезно почаще выходить гулять

Эксперты из университета Гриффита в Австралии поведали о небывалой пользе прогулок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что лишь час ходьбы ежедневно способен прибавить до шести часов к продолжительности жизни, а подобный эффект особенно заметен для тех, кто входит в 25% наименее активных людей, согласно данным фитнес-трекеров.

В ходе опыта ученые оценили данные национального опроса о здоровье и питании в США.

Оказалось, что даже небольшая дополнительная активность значительно снижает риск преждевременной смерти.

Ученые рассказали: «Если бы все были так же подвижны, как наиболее физически активная часть населения, средняя продолжительность жизни людей старше 40 лет увеличилась бы на 5,3 года».

Добавляется: «Чтобы получить максимальную пользу от ходьбы, следует уделять ей чуть меньше трех часов в день. Но даже часовая прогулка уже способна принести значительные результаты».

Подчеркивается, что физическая активность это мощный инструмент, снижающий риск смерти более чем наполовину. Она не только полезна для здоровья каждого отдельного человека, но и может способствовать снижению нагрузки на системы здравоохранения и улучшению экологической ситуации в целом.

Ранее был озвучен простой способ снизить риск аритмии.