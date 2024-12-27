Диетолог из США поведала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок

Популярный диетолог из США Николь Эндрюс рассказала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок. По ее словам, высокие концентрации витаминов С, Е, B6 и B12 способны стимулировать рост раковых опухолей.

Медик отмечает, что распространенные добавки с витамином C рекламируются как средства для укрепления иммунной системы.

Увы, но некоторые люди принимают их в чрезмерных дозах в попытке укрепить здоровье, однако такие действия могут дать обратный эффект.

Поясняется, что организм не способен переработать избыток витаминов достаточно быстро, а действующие вещества могут атаковать здоровые клетки и стимулировать рост раковых опухолей.

Добавляется, что избыток витаминов при попадании в кровоток образует свободные радикалы, то есть нестабильные химические частицы, которые провоцируют процесс окисления клеток и вызывают различные мутации в них.

Ученые уже установили, что необоснованный прием витаминов может быть вреден для людей с уже диагностированным раком. Например, выявлено, что употребление добавок с витаминами C и E провоцирует образование новых кровеносных сосудов в опухолях легких.

Также был обнаружен риск развития рака легких у курящих мужчин повышался в четыре раза при приеме высоких доз витаминов В6 и В12.

Резюмируется, что многие витаминные добавки имеют неправильную маркировку, а их реальная дозировка неизвестна, в связи с чем оценить риски их приема для здоровья затруднительно.

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