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Видео-Новости > Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет

Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет

Агата Кловская
31.10.24 22:28
122
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет

Жертвами жуткого наводнения в испанской Валенсии стали уже как минимум 155 человек. Такие цифры сообщают местные власти.

Причиной стихии стал шторм Dana.

Непогода нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более шестидесяти дорог.

Стоит добавить, что к борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.

Ранее жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей.

Тэги: наводнение, мир, Испания, Валенсия

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