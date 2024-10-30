Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей

Жуткое наводнение пришло в испанское автономное сообщество Валенсия из-за сильных ливней. Жертвами стихии уже стал как минимум 51 человек, передает Единый оперативно-координационный центр.

Сообщается, что только в городе Торренте были найдены трупы пяти человек: супружеской пары, двух детей и младенца. Также четверых погибших обнаружили в Пайпорте: двоих мужчин, женщину и еще одного ребенка. Кроме этого, по одному человеку погибли в Чиве, Честе, Альфафафаре и Алькудии.

За прошлую ночь спасти от большой воды удалось две сотни людей.

Сейчас на автомагистралях A-3 и A-5 остаются несколько сотен человек, оказавшихся в ловушке.

Стоит добавить, что проливные дожди и грозы обрушились Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию, в Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности. Выпавшие тут осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966-го года, когда в муниципалитете Тавернес-де-ла-Валь выпало 520 литров на квадратный метр, сейчас, с ночи на 29 октября, выпало уже 445,4 литра.

Увы, но нынешнее наводнение нанесло серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более шестидесяти дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Также военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих , чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Ранее жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей.