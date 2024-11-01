Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

Украина не откажется от своих конституционных территорий, несмотря на результаты выборов в США и дальнейшую поддержку Украины. Однако в случае ослабления поддержки, она не сможет выиграть войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По его словам, новый президент США «может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить».

«Ослабление поддержки Украины позволит России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не говорит о компромиссах территорий, а о том, что «могут быть те или иные дипломатические пути», зависящие, в частности, от политики Соединенных Штатов и их «желания реально закончить войну быстро».

«И в случае Трампа то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-нибудь модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно», — добавил президент.

Он добавил, что Украина не признает своих оккупированных территорий российскими, «кто бы ни чего хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и ​​сколько бы еще Путин был лидером РФ — это невозможно».

«Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин придумывал», — пояснил Зеленский.

Глава государства также прокомментировал военную операцию Украины в Курской области.

«Мы ничего не оккупировали — мы сделали буферную зону, ту, которую они хотели в этом направлении сделать против нас... Мы не собираемся там жить, мы не собираемся захватывать их территории — нас это не интересует. Нас интересует возвращение наших территорий. И если по окончании войны, при дипломатических шагах или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира.