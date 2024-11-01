Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

Александр Панько
01.11.24 09:02
100
Украину не заставят отдать территории, — Зеленский

Украина не откажется от своих конституционных территорий, несмотря на результаты выборов в США и дальнейшую поддержку Украины. Однако в случае ослабления поддержки, она не сможет выиграть войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

По его словам, новый президент США «может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить».

«Ослабление поддержки Украины позволит России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не говорит о компромиссах территорий, а о том, что «могут быть те или иные дипломатические пути», зависящие, в частности, от политики Соединенных Штатов и их «желания реально закончить войну быстро».

«И в случае Трампа то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-нибудь модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что сегодня это возможно», — добавил президент.

Он добавил, что Украина не признает своих оккупированных территорий российскими, «кто бы ни чего хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и ​​сколько бы еще Путин был лидером РФ — это невозможно».

«Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин придумывал», — пояснил Зеленский.

Глава государства также прокомментировал военную операцию Украины в Курской области.

«Мы ничего не оккупировали — мы сделали буферную зону, ту, которую они хотели в этом направлении сделать против нас... Мы не собираемся там жить, мы не собираемся захватывать их территории — нас это не интересует. Нас интересует возвращение наших территорий. И если по окончании войны, при дипломатических шагах или при сегодняшних тактических военных шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира.

Тэги: Владимир Зеленский, война в Украине

Комментарии

Статьи

31.10.24 16:55

Теневой флот депутата Шаповалова: нардеп способствует схемам поставки нефти из России?

Автор: Андрій Власенко, для «Фраза»

Дайджест

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство
05.10.24 21:34

Владислав Мирошниченко: история криптомошенника, который обворовывает украинское государство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.11.24 10:05

Медик рассказала, так ли вредны яйца

01.11.24 09:44

Украинская сторона представила Трюдо План победы

01.11.24 09:33

В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек

01.11.24 09:25

Орбан призвал ЕС начать переговоры с Россией по поводу мира в Украине

01.11.24 09:20

Ученые выяснили, каким должен быть идеальный пивной бокал

01.11.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 696 410 солдат

01.11.24 08:53

Джонсон сделал неожиданное заявление по поводу войны в Украине

31.10.24 23:15

Трамп таки обходит Харрис

31.10.24 22:51

Эрдоган сделал пугающее заявление по Ближнему Востоку

01.11.24 09:33

В Резерв+ начался бета-тест онлайн-отсрочек

31.10.24 20:12

Названо число украинцев, забронированных от мобилизации

31.10.24 11:24

Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР, — Остин

31.10.24 10:15

Андрей Костин уволен с должности генпрокурора

31.10.24 10:14

Покровск полностью заблокируют на въезд и выезд

31.10.24 09:26

Зеленский высказался о возможности участия Путина в саммите мира

30.10.24 10:38

Китай, Россия и КНДР наращивают ядерный потенциал, и это не просто бряцание оружием, — Bloomberg

30.10.24 09:25

В России отработали нанесение ядерного удара

29.10.24 15:34

Стало известно, когда в «Резерв+» можно будет оформить отсрочку от мобилизации

29.10.24 14:34

В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации

25.10.24 13:50

НАТО, КНДР и компромиссы: Путин сделал ряд резонансных заявлений по Украине

25.10.24 13:49

Путин рассказал о «секретном предложении» от Украины

25.10.24 14:06

В Украине завершается сбор урожая: ключевые показатели

28.10.24 16:33

Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре

25.10.24 12:30

Бразильцы узнали о порно кое-что новое

25.10.24 16:32

Моди пообещал помочь восстановить мир в Украине

25.10.24 13:03

Британцы установили связь между фастфудом и детским ожирением

25.10.24 14:07

Цены на газ снова растут – достигнут максимум этого года

25.10.24 13:49

В выходные украинцев ждет весьма интересная погода

25.10.24 11:06

В Запорожье сгорел приют для животных – погибли собаки

Фото и Видео
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
В России отработали нанесение ядерного удара
В России отработали нанесение ядерного удара
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Осло трамвай врезался в магазин
В Осло трамвай врезался в магазин
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
Коринна Копф заработала на эротических фото... 67 миллионов
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.