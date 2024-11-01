Эндокринолог поведала о небывалой пользе тыквы

Российский эндокринолог Мария Калошина поведала о пользе тыквы. Стало известно, почему следует включить ее в рацион питания.

Специалист поясняет: «Тыква содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин».

По ее словам, в этом овоще содержится витамин К, который способствует усвоению детьми витамина D и помогает в профилактике остеопороза у взрослых.

Сказано: «Цинк оказывает помощь иммунной системе в борьбе с вирусами и регулирует уровень сахара в крови».

Резюмируется, что тыква поможет улучшить состояние кожи, ногтей и волос.

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