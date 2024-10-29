Американцы рассказали о еще одной пользе видеоигр

Эксперты из университета Калифорнии в США поведали о еще одной пользе видеоигр. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они способны оказывать положительное влияние на мозг, делая его моложе по сравнению с физическими упражнениями.

Специалисты провели опыт, во время которого люди играли в видеоигры и выполняли физические упражнения, чтобы сравнить их влияние на мозговую активность.

Было установлено, что видеоигры способствуют улучшению когнитивных функций, таких как внимание, память и скорость реакции, на более высоком уровне, чем физические упражнения.

По словам ученых, это может быть связано с тем, что видеоигры требуют более интенсивного использования мозга для решения задач и принятия решений.

Добавляется также, что видеоигры могут быть более привлекательными для людей, чем физические упражнения, что может способствовать их более регулярному использованию.

Указывается, что это может привести к более заметным положительным изменениям в мозговой активности.

Впрочем, подчеркивается, что физическая активность имеет множество других преимуществ для здоровья, включая улучшение сердечнососудистой системы и снижение риска развития некоторых заболеваний.

Сообщается о важности разнообразия в подходе к поддержанию здоровья мозга и тела.

Резюмируется, что комбинация видеоигр и физических упражнений может оказаться наиболее эффективным способом поддержания здоровья и молодости мозга.

Ранее немцы выявили неочевидную пользу от видеоигр.