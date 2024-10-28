Выявлено еще одно негативное последствие бессонницы

Эксперты из Нидерландского института неврологии выявили еще один вред бессонницы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что были найдена ее связь с гипервозбуждением, то есть состоянием постоянного напряжения или беспокойства, которое обостряется в утренние часы.

Отмечается, что гипервозбуждение включает в себя физиологические и психологические реакции, однако причины их изменчивости на фоне нарушений сна оставались неясными.

В ходе опыта ученые отобрали 207 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет, включая 169 человек с диагностированной бессонницей. Еще 38 людей не имели проблем со сном и служили контрольной группой.

В течение девяти дней подопытные фиксировали свои ощущения восемь раз в день с помощью мобильных телефонов.

Кроме этого люди делали записи после пробуждения и перед сном, указывая текущее эмоциональное состояние и уровень возбуждения.

Наблюдаемые носили актиграфы, фиксировавшие температуру кожи и движения в качестве косвенных маркеров режимов сна.

В итоге было обнаружено несколько различных моделей гипервозбуждения.

Говорится: «Люди с бессонницей постоянно набирали более высокие баллы по гипервозбуждению, чем люди без проблем со сном. Уровни их гипервозбуждения были повышены в любое время дня, но оказывались особенно высокими утром и имели тенденцию к снижению в течение дня».

Добавляется, что хотя все подопытные показали пик гипервозбуждения утром, это ночное повышение было гораздо более выраженным у людей с нарушениями сна.

Поясняется, что люди с бессонницей могут испытывать трудности с «расслаблением» во время сна, что приводит к повышенному напряжению при пробуждении.

Сообщается, что ночи с плохим качеством сна были тесно связаны с более высоким уровнем перевозбуждения на следующее утро.

Резюмируется: «Мы были удивлены, увидев, что воспринимаемое качество сна было сильнее связано с перевозбуждением, чем с любыми другими индивидуальными характеристиками сна, такими как общее время сна или время бодрствования после первоначального засыпания. Таким образом, не общее количество часов сна, которое вы получаете, а удовлетворение от вашего сна является тем, что движет вашим чувством перевозбуждения».

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