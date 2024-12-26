В Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была ракета РФ, — СМИ

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» разбился под казахстанским городом Актау из-за того, что его атаковала российская противовоздушная оборона. Об этом сообщает Euronews.

Как рассказали изданию азербайджанские правительственные источники, россияне ударили по самолету ракетой класса «земля-воздух».

Собеседники Euronews уточняют, что ракета была выпущена по самолету, когда он находился над Грозным, в районе которого фиксировали активность беспилотников. Она взорвалась рядом с бортом, а ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа.

Также, как уточняют источники журналистов, поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах в то время, когда пилоты запросили экстренную посадку. Самолету приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау.

Euronews выяснило, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Напомним, в результате падения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек.