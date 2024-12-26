Стало известно, когда люди развели первый костер

Международная группа экспертов из Франции и Канады узнала, когда люди освоили огонь. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в пещере Ориньяк 3 на юго-востоке Франции обнаружили ранние прямые доказательства контролируемого использования огня древними людьми в Европе.

Сообщается также, что предки человека могли развить способность зажигать огонь по своему желанию около 270 тысяч лет назад.

Говорится при этом, что современные методы датирования, в частности фулигинохронология, позволили установить, что в пещере существовало от 23 до 27 костров, которые, по всей видимости, использовались неандертальцами или их предками, Homo heidelbergensis.

Информируется, что пристальное внимание привлекли следы закопченного минерального образования, которые указывают на наличие огня.

Ученые рассказали: «Частота появления костров свидетельствует о том, что люди возвращались в пещеру, чтобы поддерживать огонь каждые несколько десятилетий».

По их словам, такие данные ставят под сомнение ранее установленные сроки использования огня, согласно которым первые контролируемые костры появились около 245 тысяч лет назад в Испании.

Подчеркивается: «Если новые выводы подтвердятся, это будет означать, что овладение огнем произошло гораздо раньше».

Говорится, что уникальные находки в Ориньяке, а также их характер, позволяют с высокой долей уверенности утверждать, что найденные следы огня связаны с деятельностью людей, а не природными явлениями.

Резюмируется, что данное открытие открывает новые перспективы для изучения эволюции человеческой культуры и технологии огня.

Ранее британцы рассказали о неандертальцах кое-что сенсационное.