Стало известно, чем опасен дефицит солнечного света

Российский пульмонолог Оксана Балабаева объяснила, чем опасен дефицит солнечного света, который существует зимой из-за короткого светового дня. По ее словам, он влияет на выработку серотонина, то есть гормона счастья, что, в свою очередь, сказывается на работоспособности и настроении человека.

Специалист рассказала: «Недостаток естественного освещения, когда люди отправляются на работу, в течение рабочего дня и при возвращении домой вызывает сонливость, снижение работоспособности и ухудшение настроения».

Добавляется: «Ученые отмечают, что дефицит солнечного света напрямую влияет на выработку серотонина – гормона счастья. В условиях длительной темноты его производство значительно сокращается, что может привести к ухудшению общего самочувствия и развитию депрессивных состояний. Это связано с тем, что данный гормон оказывает влияние на работу центральной нервной системы, сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринных органов».

Она отметила, недостаток солнечного света приводит к дефициту витамина D, а это может отразиться на иммунной системе и организм будет слабее защищен от инфекций.

Также было сказано, что в этот период необходимо прислушиваться к себе.

В то же время, как информирует врач, противостоять сезонной хандре помогут: здоровый сон, физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, танцы и музыка – все это положительно влияет на эмоциональное состояние человека.

Сообщается, что контрастный душ по утрам и теплые вечерние ванны помогают снять дневное напряжение и укрепить иммунитет.

Рекомендуется использовать и светотерапию. Было установлено, что красный свет оказывает стимулирующее воздействие на мозг и может вызывать ускорение сердцебиения, но не стоит увлекаться им раздражительным людям. Оранжевый отвечает за бодрость и хорошее настроения, желтый и зеленый спектры обладают антидепрессивными свойствами, а белый свет придает силы и успокаивает.

Резюмируется: «Только ваш лечащий врач может назначить эффективную светотерапию с учетом индивидуальных особенностей организма и имеющихся заболеваний. А проведет курс лечения врач-физиотерапевт. Настоятельно рекомендуется воздерживаться от самолечения».

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