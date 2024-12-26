Малайзия начнет новые поиски самолета, который загадочно исчез более 10 лет назад

Правительство Малайзии недавно сообщило о значительном прогрессе в разгадке тайны рейса МН370 Малайзийских авиалиний, который бесследно исчез более 10 лет назад. Таким образом власти страны хотят возобновить поиски пропавшего самолета, пишет Interesting Engineering.

Известно, что частная компания по морской робототехнике Ocean Infinity подписала 18-месячное соглашение о руководстве над этой новой поисковой операцией. Если она найдет самолет, то получит 70 млн долларов.

Во время поиска самолета будут использоваться передовые технологии, а именно ретранслятор слабых сигналов (Weak Signal Propagation Reporter, WSPR), который использует маломощные радиопередачи, широко применяемые радиолюбителями, известными как радиолюбители.

«Инновационная технология WSPR функционирует, посылая слабые сигналы, которые могут создавать „хлебные крошки“ в виде траекторий полета. Представьте себе радиоволны, излучаемые через огромные океанские просторы; если большой самолет пересекает эти лучи, он создает возмущение, которое можно обнаружить и записать», — объяснили в материале.

С помощью данных WSPR за день исчезновения самолета — 8 марта 2014 года, исследователи надеются воссоздать примерный маршрут, по которому мог двигаться «Боинг-777» после потери связи.

Рейс MH370 вылетел из Куала-Лумпура, Малайзия и направлялся в Пекин, Китай. К сожалению, диспетчеры потеряли связь с самолетом, когда он вошел в воздушное пространство Вьетнама над Сиамским заливом.

Позже военные радары отследили самолет, который сделал неожиданный разворот и направился в Индийский океан. Уже через час связь с самолетом была потеряна после взлета, а первые поисковые работы были прекращены в 2017 году.

«На момент исчезновения на борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, оставив семьи и друзей, которые ищут ответы на вопросы о разрушительном событии, которое до сих пор не решено. С тех пор некоторые обломки, связанные с этим рейсом, появились на восточном побережье Африки, за тысячи километров от Малайзии, подчеркивая огромную океанскую территорию, охватывающую потенциальное место катастрофы», — напомнили в Interesting Engineering.

Отмечается, что Ocean Infinity определила зону поиска площадью 15 021 квадратный километр для проведения этой операции, эта территория примерно равна размеру штата Коннектикут.

В то же время по мнению экспертов, фюзеляж Боинга 777 мог глубоко погрузиться в мягкое илистое морское дно южной части Индийского океана за последнее десятилетие, что еще больше усложняет поисковые работы.

«В этих новых усилиях правительство Малайзии и Ocean Infinity надеются, что сочетание морских технологий и анализа WSPR наконец даст ответы на многочисленные вопросы, связанные с рейсом MH370. Пока семьи продолжают искать ответы, а авиационное сообщество помнит о трагической потере, этот новый поиск знаменует собой важный шаг к возможному раскрытию одной из самых преследующих тайн в новейшей истории авиации», — добавляют в материале.

Напомним, азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК.