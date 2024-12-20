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Новости > Американцы рассказали о новом жутком вирусе

Американцы рассказали о новом жутком вирусе

Александр Панько
20.12.24 12:54
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Американцы рассказали о новом жутком вирусе

Эксперты из Гавайского университета в Маноа (США) поведали о новом жутком вирусе FloV-SA2. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он кодирует ключевой белок для развития организмов.

Поясняется, что данный вирус синтезирует один из белков, необходимых для создания рибосом, то есть клеточных структур, которые переводят генетическую информацию в новые белки.

Подчеркивается, что FloV-SA2 стал первым эукариотическим вирусом, кодирующим такой белок. Эукариотические вирусы заражают эукариоты – растения, животные и грибы.

Уточняется, что заразу обнаружили во время более масштабной работы по выявлению новых вирусов, обитающих в океане – его выявили в пробах воды примерно в сотне километрах от гавайского острова Оаху.

Удалось установить, что FloV-SA2 заражает вид фитопланктона под названием Florenciella.

Ранее уже было ясно, что, подобно FloV-SA2, другие так называемые гигантские вирусы кодируют белки, участвующие в широком спектре метаболических процессов, включая ферментацию.

Ожидается, что FloV-SA2 станет ценной модельной системой для исследования новых механизмов, с помощью которых вирусы манипулируют метаболизмом клеток и перенаправляют ресурсы и энергию хозяина.

Ранее ученый напугал возможной мутацией оспы обезьян.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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