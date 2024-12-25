Кабмин продлил на месяц действующие бронирования от мобилизации из-за кибератаки

Кабинет министров решил автоматически продлить на месяц действующие бронирования от мобилизации. Такое решение приняли из-за кибератаки на государственные реестры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как уточнили в ведомстве, такое решение правительства касается тех бронирований, которые были действующими по состоянию на 19 декабря.

«Бронирования, предоставленные Министерством экономики или через портал „Дія“, продолжаются автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года», — сказано в сообщении ведомства.

В Минэкономики разъяснили, что, к примеру, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки — работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

«Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время», — подчеркнул заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Напомним, 19 декабря стало известно о самой масштабной кибератаке на госреестры Украины.

Как отметила вице-премьер, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, атаку провели россияне. Они попытались нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.

В частности, в «Дії» перестала работать услуга бронирования сотрудников от мобилизации.