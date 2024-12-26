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Новости > В горах Румынии спасли трех украинцев

В горах Румынии спасли трех украинцев

Агата Кловская
26.12.24 14:57
110
В горах Румынии спасли трех украинцев

В румынских горах в районе Мармарос спасли трех украинцев, которые заблудились тут. Об этом пишут местные СМИ.

Как стало известно, накануне, в среду, 25 декабря, руководитель горной спасательной службы Сабин Корнойу сообщил о том, что троих украинцев нашли живых.

Уточняется, что один из них получил многочисленные травмы в результате падения, у двух других фиксируется легкая гипотермия.

Сейчас все они пребывают в больнице.

 Сообщается, что наших соотечественников обнаружили в весьма опасном ущелье.

 Ранее двое киевлян заблудились в Карпатах, пытаясь незаконно попасть в Румынию.

Тэги: мир, украинцы, Румыния, горы

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