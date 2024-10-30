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Новости > Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди

Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди

Агата Кловская
30.10.24 09:57
138
Ученые рассказали, зачем океанам нужны дожди

Эксперты из Сорбоннского университета во Франции и Гавайского университета в США выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был выявлен эффект, влияющий на поглощение углекислого газа (CO2) мировым океаном.

Ученые говорят, что, когда капля дождя падает в океан, она меняет физику и химию воды вокруг себя.

Были определены три основных способа, за счет которых ливни усиливают морское улавливание углерода: турбулентность, разбавление и влажное осаждение.

Сообщается, что при соударении капель с водной поверхностью создается турбулентность, которая усиливает контакт жидкости с атмосферой и содержащимся в ней CO2.

Кроме этого, по их словам, пресные осадки разбавляют соленую воду, меняя градиент концентрации углекислого газа между воздухом и морем, что обеспечивает более высокое поглощение.

Информируется, что влажное осаждение относится к тому, как каждая капля поглощает CO2, падая через атмосферу, а затем впрыскивает этот газ непосредственно в океан.

Удалось выяснить, что дожди увеличивают поглощение углекислого газа океаном на 140-190 миллионов тонн, или на 5–7% в год.

Резюмируется, что эффект может усилиться по мере потепления планеты и увеличения количества осадков, а скорость влажного отложения будет масштабироваться вместе с ростом интенсивности дождей.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.

Тэги: ученые, дождь, мир, наука, океан

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