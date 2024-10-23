КНДР готовит две бригады по 6 тысяч человек. Знаем, как ответить на вызов, — Зеленский

Украина располагает информацией о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи. Речь идет о двух бригадах. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, он заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского, который касался ситуации на фронте. Также был обсужден вопрос, что Россия готовит солдат Северной Кореи для войны в Украине.

«У нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи — может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и партнеры». Все партнеры«, — рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил партнеров Украины, осудивших присоединение Северной Кореи к российской войне.

«Понятно, что в Пхеньяне, так же как и в Москве, не считают людей и не ценят человеческие жизни. Но мы все в мире все равно заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников», — сказал президент.

Он отметил, что в случае, если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит давления на этот режим недостаточно.

«Если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников нужно останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Южная Корея может отправить в Украину наступательных вооружений из-за солдат КНДР.