Зеленский назвал место возможных переговоров с РФ

Переговоры между Украиной и Россией по поводу завершения войны могут состояться в Индии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью газете Times of India.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.

«Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны — мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии», — сказал Зеленский.

Он считает, что блокировка российской экономики, блокировка дешевых энергоресурсов, блокировка оборонно-промышленного комплекса России «приведет к снижению способности Москвы вести против нас войны».

Зеленский допустил возможность переговоров между Украиной и Россией в Индии.

«Несомненно, это может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Но я думаю, что нам нужно подготовиться и только в соответствии с нашим форматом, поскольку война идет на нашей земле. У нас есть платформа — Саммит мира», — напомнил он.

Напомним, в ОП назвали условие для начала переговоров с Россией.