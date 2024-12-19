Испанцы поведали, чем же так полезно красное вино

Эксперты из Барселонского университета и Клинической больницы Барселоны в Испании поведали о пользе красного вина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно способно снизить риск сердечнососудистых заболеваний при условии соблюдения средиземноморской диеты, то есть отказа от фастфуда и сладкого в пользу растительной пищи, рыбы и орехов.

В опыте участвовали 1 232 человека без сердечнососудистых заболеваний, которые страдали диабетом второго типа.

Кроме этого, учитывались данные добровольцев с высоким кровяным давлением, избыточным весом и наследственной предрасположенностью к проблемам с сердцем.

Указывается, что эти люди придерживались средиземноморской диеты, предписывающей потребление оливкового масла, овощей, фруктов, орехов и рыбы.

Испытуемые регулярно сдавали анализы мочи, поскольку винная кислота, содержащаяся в винограде и вине, отфильтровывается почками.

Наблюдение длилось около четырех-пяти лет, всего было зарегистрировано 685 случаев сердечнососудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

В итоге было установлено, что риск сердечнососудистых заболеваний был на 50% ниже у тех, кто потреблял от половины до одного бокала вина в день, по сравнению с теми, кто пил его крайне редко или не пил вовсе.

Сказано, что умеренное потребление алкоголя (до одного бокала в неделю или менее половины порции в день) снижало риск на 38%, но полезный эффект исчезал у тех, кто выпивал более одного бокала в день.

Ранее испанцы поведали о чудесном свойстве вина.