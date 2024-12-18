С 1 января в Украине возобновятся плановые проверки аптек

Плановые проверки аптечных учреждений будут восстановлены с 1 января 2025 года, они будут касаться и тех аптек, которые работают на территории больниц. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

«До сих пор у нас был мораторий на проведение проверок. Но правительство приняло решение, и с 1 января 2025 года восстанавливаются плановые проверки аптечных учреждений Гослекслужбой. Ранее мы точечно реагировали на обращения граждан о нарушениях в тех или иных аптечных учреждениях. И Гослекслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом», — рассказал Ляшко.

Но с 1 января, по его словам, аптеки будут планово будут проверять, и прежде всего плановые проверки будут проводить в аптеках, которые размещены в учреждениях здравоохранения.

Также Ляшко напомнил, что аптечные учреждения, которые работают в больницах, или на территории больниц, обязаны работать по программе «Доступные лекарства» и иметь в своем ассортименте те лекарственные средства, стоимость которых полностью или частично возмещает государство.

«В случае, если в аптечном учреждении при больнице пациенту отказали в отпуске препарата из „Доступных лекарств“, он может обратиться на горячую линию НСЗУ по телефону: 16-77. Национальная служба здоровья также передает эту информацию регулятору — Гослекслужбе», — отметил Ляшко.

Он добавил, что в случаях, если в больнице у пациента требуют или предлагают купить лекарственные средства, необходимо, прежде всего, обратиться к администрации больницы, также можно подать жалобу в Национальную службу здоровья.

«Если медучреждение имеет договор с НСЗУ и работает по пакетам Программы медицинских гарантий, лечение должно полностью компенсироваться средствами Программы медицинских гарантий. Если же человеку говорят, что нужно купить какие-то лекарства, необходимо информировать Национальную службу здоровья», — отметил Ляшко.

Напомним, лекарства в Украине будут иметь дополнительную защиту от фальсификации.