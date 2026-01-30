Трампу представили новые варианты ударов по Ирану, — NYT

Президенту США Дональду Трампу представили несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых — сухопутное вторжение. Об этом сообщает New York Times.

По словам нескольких американских чиновников, в последние дни президенту США предложили расширенный список потенциальных военных вариантов действий против Ирана, направленных на обезвреживание ядерных и ракетных объектов страны, или ликвидацию верховного лидера Ирана.

Эти варианты выходят за рамки предложений, которые Трамп рассматривал две недели назад, когда хотел остановить убийства протестующих иранскими правительственными силами безопасности и связанными с ними ополчениями.

Текущий набор вариантов даже включает возможность для американских войск совершать наземные рейды на объекты в Иране.

По словам представителей Белого Дома, Трамп еще не одобрил военные действия и не выбрал один из вариантов, предложенных Пентагоном. Президент остается открытым к поиску дипломатического решения, и некоторые чиновники признали, что публичные угрозы имели целью побудить иранцев к переговорам.

Напомним, ранее Трамп сказал, что Иран якобы «стремится заключить новое соглашение» и пригрозил Тегерану масштабными атаками, если он не согласится. В Иране опровергли «желание сделки» и заявили, что армия якобы готова «немедленно и решительно» ответить на любую агрессию на земле, в воздухе или море.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сегодня, 30 января, планирует посетить Турцию, чтобы попытаться предотвратить удары США по Ирану.