Кличко оценил ситуацию в Киеве после очередного российского удара

В ночь на субботу, 24 января, Россия вновь атаковала Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко поведал о последствиях.

Было сказано: «Самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, и с электричеством. Там около шестисот домов без всех услуг. И разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее). В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью».

Кроме этого добавляется, что подобные пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега.

Указывается, что эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293, куда уже направлены мобильные котельные для оперативного подключения.

Отмечается, что всего в Деснянском районе, куда, кроме Выгуровщины-Троещины, входят также значительно меньшие жилые массивы Водопарк, Лесной и Быковня, около 1,7 тысячи многоэтажных домов.

