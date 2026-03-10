В Киев официально пришла весна

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского информировала о том, что в Киев пришла метеорологическая весна. По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции украинской столицы, начиная с 1 марта среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов.

Добавляется, что такая погода – в пределах климатической нормы.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что метеорологическая зима, которая по расчетам климатологов стартовала 24 декабря и закончилась 28 февраля, длилась 67 дней, что на 25 дней меньше средних многолетних показателей.

