По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30 января в Киеве и многих областях Украины поступили анонимные сообщения о заминировании различных объектов. Правоохранители проводят проверки. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции.

Сообщения поступили в Киеве, в Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Из школ эвакуировали детей, местами не работают территориальные центры МВД.

В полиции отметили, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции.

Взрывчатку ищут в учебных заведениях, государственных учреждениях, предприятиях и других объектах.

К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.

Напомним, недавно в Киевской области остановили поезд «Перемышль — Киев» из-за вероятной взрывчатки. Пассажиров эвакуировали неподалеку Фастова.