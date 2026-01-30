Генсек ООН отверг попытки РФ оправдать захват Крыма и Донбасса

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию Крыма и Донбасса путем правом наций на самоопределение. Об этом сообщает «Укринформ».

В частности, российский журналист спросил у Гутерриша, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить принцип самоопределения наций. Ответ был следующим:

«Есть два важных принципа. Первый принцип — территориальная целостность государств. Другой принцип — самоопределение народов», — сказал Гутерриш.

Ссылаясь на заключение управления ООН по правовым вопросам, он добавил, что самоопределение народов возможно лишь при наличии ряда необходимых условий.

«Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины», — резюмировал генсек ООН.

Напомним, генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины.