Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение россиян встретиться с их лидером Владимиром Путиным в Москве. Сделал важное заявление.

Политик сказал: «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с ним в Москве. Это то же самое, что с Владимиром Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно».

Добавляется: «Я говорил, что любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но, по крайней мере точно больше, чем то, что происходит сегодня».

По его словам, наша страна всегда выступает за то, чтобы европейцы были в процессе, но не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат именно для встречи лидеров.

Говорится: «Не по поводу гарантий безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам. Я всегда говорил: я готов на любой формат по окончанию войны, который сработает. Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему – потому что это государства, одно из которых является агрессором, начавшим и ведущим войну против нас, убивающим нас, а другая страна является его партнером в этих действиях».

Ранее Зеленский намекнул, что Европа усилит давление на Россию.