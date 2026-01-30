Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, — ISW

Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, — ISW

Александр Панько
30.01.26 13:45
97
Недельный мораторий на удары по Украине может быть выгоден России, — ISW

Объявленный президентом США Доналдом Трампом недельный мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что временный мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны.

«Российские войска смогут накопить арсеналы дронов и ракет, которые они смогут использовать для осуществления крупных комбинированных ударов в будущем, пока Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в отчете.

В ISW отметили, что Кремль ранее предлагал краткосрочные прекращения огня в рамках когнитивной войны, пытаясь показать готовность к договоренностям, одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Напомним, Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву.

Тэги: Украина, Россия, ракетный удар

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:30

Зеленский дал задание министру обороны разобраться с бусификацией

30.01.26 13:18

На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью

30.01.26 13:12

По всей Украине ожидается резкое ухудшение погоды

30.01.26 13:10

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30.01.26 12:56

Зеленский рассказал о «пустом» дивизионе Patriot

30.01.26 12:50

Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

30.01.26 11:26

Трамп расхвалил свою супругу

30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:10

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30.01.26 12:50

Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

30.01.26 10:47

Зеленский пригласил Путина в Киев

30.01.26 09:32

Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал

29.01.26 13:18

Общее количество жертв Украины и России в войне — почти 1,8 миллиона, — NYT

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

29.01.26 10:19

Украина не будет принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от Трампа, — The Telegraph

29.01.26 09:13

Выход ВСУ с Донбасса не остановит Россию. В ISW раскрыли стратегическую цель Кремля

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 18:17

За Тимошенко внесли крупный залог

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

23.01.26 18:38

Маск дал резонансный прогноз в Давосе

24.01.26 19:08

Жертвой ДТП в Харьковской области стал крошечный ребенок

24.01.26 18:41

В Киеве удалось восстановить водоснабжение

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

24.01.26 19:13

Орбан уверяет, что ЕС уже готов отправить свои войска в Украину

23.01.26 18:28

«Киевстар» возобновил работу после технического сбоя

26.01.26 15:42

Донбасс не отдадим, нужен компромисс, — Зеленский

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди