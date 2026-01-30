Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 30 января.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к „президенту“ Путину воздержаться на неделю — до 1 февраля — от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — заявил он в комментарии российским пропагандистам.

У Пескова уточнили, включается ли непосредственно дата 1 февраля в срок прекращения огня, о котором просил Трамп.

«До 1 февраля», — ответил представитель Кремля.

При этом он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов, или только по энергетическим объектам.

«Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — резюмировал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с российским лидером об энергетическом перемирии.