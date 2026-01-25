Орбан уверяет, что ЕС уже готов отправить свои войска в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал резонансное заявление. По его словам, у ЕС уже имеется подписанный документ об отправке войск в Украину, если это будет нужно.

Он сказал: «Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены в Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни».

При этом политик в очередной раз выступил против приема нашей страны в ЕС в ускоренном формате к 2027-му году.

Венгерский лидер уверяет: «Если бы Украина сегодня была членом ЕС, объединение напрямую было бы в военном конфликте с Россией».

Подчеркивается: «Мы не поддерживаем членство Украины в ЕС не потому, что у нас каменные сердца, а потому, что не хотим навредить самим себе. Украина еще долго будет зоной мира и войны. И если она будет в какой-либо интеграции, будь то НАТО или ЕС, частью которого мы тоже являемся, существует постоянная опасность того, что это втянет нас самих в этот конфликт».

